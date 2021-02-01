В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника

 
Ексклюзивы
1/5
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 3393
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 936
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1494
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2187
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22905
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 243
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 576
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4968
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника
В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника
В новом году Ребров выиграл 1 матч из 4
В новом году Ребров выиграл 1 матч из 4
"Брюгге" выиграл седьмой поединок подряд
"Брюгге" выиграл седьмой поединок подряд
Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Тухель одержал первую победу во главе "Челси"
Тухель одержал первую победу во главе "Челси"
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3114
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 576
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1413
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 504
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 126
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 06:11

В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника

  Комментировать
В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника
Коннор Макдэвида смог завести свою команду. Фото: gettyimages.com.

В матче НХЛ "Эдмонтон" дома победил "Торонто" - 4:3.

Матч был богат на забитые голы. Команды по очереди выходили вперед, но хозяевам все-таки удалось вырвать победу.

Особенно красивым вышла клуба нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. В середине второго периода при счете 1:2 Макдэвида прошел с шайбой от своих ворот. обыграв всех соперников и пробил мимо вратаря.

Заброшенная красивая клуба добавила уверенности хозяевам и помогла победить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как принести своей команде победу за 0.5 секунды до конца игры

"Торонто" лидирует в Восточной конференции. "Эдмонтон" идет на 5-м месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 37569
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 25299
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 12249
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 7749
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
14
 Просмотров: 7470
Спорт
Коваленко станет самым богатым игроком "Аталанты"
Коваленко станет самым богатым игроком "Аталанты" Просмотров: 720
Эксперт рассказал о главной проблеме Коваленко в "Аталанте"
Эксперт рассказал о главной проблеме Коваленко в "Аталанте"
 Просмотров: 513
"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона
"Динамо" заинтересовалось форвардом из Габона Просмотров: 333
Свитолина сыграет с Остапенко на турнире в Мельбурне
Свитолина сыграет с Остапенко на турнире в Мельбурне Просмотров: 126
Коваленко перешел в "Аталанту"
Коваленко перешел в "Аталанту" Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
1
Россияне вышли на протесты в поддержку Навального. Прямая трансляция
Голосов: 18
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть