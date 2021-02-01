В НХЛ один игрок обыграл всю команду соперника

Коннор Макдэвида смог завести свою команду. Фото: gettyimages.com.

В матче НХЛ "Эдмонтон" дома победил "Торонто" - 4:3.

Матч был богат на забитые голы. Команды по очереди выходили вперед, но хозяевам все-таки удалось вырвать победу.

Особенно красивым вышла клуба нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида. В середине второго периода при счете 1:2 Макдэвида прошел с шайбой от своих ворот. обыграв всех соперников и пробил мимо вратаря.

Заброшенная красивая клуба добавила уверенности хозяевам и помогла победить.

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"Торонто" лидирует в Восточной конференции. "Эдмонтон" идет на 5-м месте.