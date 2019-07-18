В Лондоне хотят открыть футбольную школу имени Лобановского

Сергей Балтача намерение открыть школу имени Лобановского в Лондоне

В Лондоне может начать действовать школа "Динамо".

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача намерена открыть академию бело-синих в Лондоне и назвать ее в честь Валерия Лобановского. По его словам, в идею нужно вложить 10 миллионов фунтов стерлингов.

"Ищем инвестора. Считаю, что это интересная бизнес-идея. Минимальное вложение - от 10 миллионов фунтов. Покупается земля, строится отель. Фактически с спорткомплекс с футбольными полями. Стоимость проекта может быть разной: в зависимости от места расположения и архитектурного проекта. Может стоить и 30 миллионов фунтов ", - цитирует Балтача официальный сайт" Динамо ".

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Сергей Балтача выступал за "Динамо" в течение 12 сезонов в чемпионате СССР (1976-1988), четыре раза став чемпионом СССР, также выиграв Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков. Также имеет опыт работы в Англии в качестве тренера академии, где руководил в "Чарльтоне" и "Челси".