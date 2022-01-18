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вторник, 18 января 2022 16:01

"В кожаной папке в сейфе лежит" - защитник "Динамо" рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу

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&quot;В кожаной папке в сейфе лежит&quot; - защитник &quot;Динамо&quot; рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу
Денис Попов выступает за первую команду "Динамо" с 2019 года. Фото: Юрий Юрьев

Защитник киевского "Динамо" 22-летний Денис Попов женился в конце 2021 года.

На свадьбе были обладатели "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы.

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"Как ведут себя братья Суркисы, которых я пригласил на свадьбу, в быту? Честно говоря, я сам их впервые в таком статусе видел. Они такие же, как всегда. Немного расслабленные, не в работе. Нормальные, адекватные. Они тоже люди. Я очень рад, что они пришли, нашли время. Это дорогого стоит. Я проявил со своей стороны уважение, они проявили уважение. Было очень приятно, если честно.

Что подарили? Григорий Михайлович очень хороший тост сказал. Я так кайфанул от него... Своими словами он сам все написал. Такие слова, прямо все в точку, все четко. И это он не взял из Интернета, а сам сочинил. Человек готовился, для него это было важно. И это самый большой подарок от них. Приятный, запомнившийся. Он у меня в кожаной папке в сейфе лежит", – рассказал Попов в интервью каналу PRESSING.

Денис Попов является воспитанником "Динамо". За первую команду играет с 2019 года. Первую часть сезона пропустил из-за травмы. Летом 2019 года стал победителем молодежного Кубка мира.

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Дата
18
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