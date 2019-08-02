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пятница, 02 августа 2019 18:20

В Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча

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В Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча
Китайские хоккеисты не всегда сдерживают собственные эмоции на льду

Китайские хоккеисты на Национальном молодежных играх избили игрока команды соперника, не сопротивлялся.

Инцидент произошел на матче команд из "Шэньчжэня" и "Гонконг". Первая команда проигрывала со счетом 2:11. В этот момент началась массовая драка между игроками, которые находились на льду.

В одной из стычек двое хоккеисты команды, которая уступала, не выдержали и начали сильно бить игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.

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Позже стало известно, что пострадавший игрок "Гонконг" не получил серьезных травм. Федерация хоккея Китая провела расследование и дисквалифицировала хоккеистов, которые провинились, на год

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