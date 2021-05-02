В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону

Фото: Путинцев Дмитрий, фотограф

С 27 апреля по 2 мая 2021 года в Киевском Дворце спорта проходил 28-й Чемпионат Европы по бадминтону. В Украине этот турнир состоялся впервые. Приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата Европы 2021 по бадминтону прислали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. В чемпионате приняли участие 220 игроков из 36 стран Европы. Победителями и призерами соревнований стали:

Мужская одиночная категория

1.Андерс Антонсен, Дания

2.Виктор Аксельсен, Дания

3.Калле Кольйонен, Финляндия

Ганс-Кристиан Виттингус, Дания

Женская одиночная категория

1.Каролина Марин, Испания

2.Лайн Кристоферсен, Дания

3. Кирсти Гилмур, Шотландия

Неслихан Йигит, Турция

Мужская парная категория

1.Володимир Иванов / Иван Созонов, Россия

2.Марк Ламсфусс / Марвин Зайдель, Германия

3. Ким Аструп / Андерс Расмуссен, Дания

Маркус Эллис / Крис Ленгридж, Англия

Женская парная категория

1. Габриэла Стоев / Стефани Стоев, Болгария

2. Хлои Берч / Лорен Смит, Англия

3. Майкен Фруерґард / Сара Тюгесен, Дания

Селена Пик / Шерил сэйнэн, Нидерланды

Смешанная парная категория

1. Родион Алимов / Алина Давлетова, Россия

2. Маркус Эллис / Лаурен Смис, Англия

3. Марк Ламсфусс / Изабель Херттрих, Германия

Матиас Кристиансен / Александра Бейе, Дания

Лучшие достижения игроков сборной Украины на чемпионате - выход в 3 раунд (1/8 финала): Наталья Войцех (женская одиночная категория), Даниил Боснюк (мужская одиночная категория), Глеб Бекетов - Михаил Махновский (мужская парная категория), Полина Бугрова - Мария Столяренко (женская парная категория).

Интересные факты чемпионата

На кортах Киевского дворца спорта в рамках Евро 2021 было сыграно 178 матчей по бадминтону.

Самый быстрый матч между собой сыграли мужские пары Марк Ламсфус-Марвин Сейдел (Испания) - Эндрю Джонс-Адам Стюарт (Уэльс). Их игра продолжалась 19 хв. Самой долгой была игра тоже мужской пары Маркус Элис-Крис Лангридж (Дания) - Джон Ральф Янсен-Петер Кесбауер (Германия). Она растянулась на 1 час 25 минут.

Самым молодым игроком турнира была украинка Мария Столяренко. Оба поединка на чемпионате она сыграла в возрасте 16 лет 11 месяцев. А 30 апреля ей исполнилось 17. Самым возрастным игроком был россиянин Евгений Дремлин. Ему 40 лет.

На турнире было использовано 2308 оборок.

Украинские фаны бадминтона могли следить за ходом событий благодаря прямым трансляциям на медиасервисе Megogo. Также трансляции чемпионата были доступны на сайте Badmintoneurope.tv. Отметим, что среди бродкастеров швейцарский TV2, польский NC+, немецкий Sportdeutschland.tv, французский Sport en FranceTV, европейский EBU, китайский Hunan TV, индонезийский TVRI, японский ECLAT, малазийский ASTRO, аудитория которых составляет десятки миллионов зрителей по всему миру.

Во время чемпионата произошло важное событие для украинского бадминтона. Мировой бренд Victor, который специализируется на амуниции и экипировке для бадминтона, подписал контракт о сотрудничестве с Федерацией бадминтона Украины и личные контракты с игроками сборной Украины Артемом Почтаревым, Анной Михальковой и Марией Улитиной.

Также во время ЧЕ была представлена ​​книга "Все будет бадминтон", которая рассказывает о 60-летнне истории украинского бадминтона. Стоит отметить, что это первая книга о бадминтоне в Украине.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил слаженную работу команды организаторов и пожалел об отсутствии зрителей на трибунах: "Мы провели нелегкий чемпионат в очень непростых условиях, которые были вызваны карантинными ограничениями и средствами безопасности. Фактически мы стали пионерами проведения такого мероприятия в таком формате. Считаю, что Украина справилась и это подтверждают хорошие отзывы наших европейских коллег и участников чемпионата. Мы получили огромный опыт проведения европейского спортивного соревнования и готовы организовывать мероприятия самого высокого уровня. Очень жалею, что турнир прошел при пустых трибунах. Это стоило увидеть и почувствовать. Спасибо всем, кто присоединился к проведению чемпионата. Все вместе мы доказали, что Украина - спортивная страна с талантливыми людьми и большими перспективами!"

28-й Чемпионат Европы по бадминтону состоялся благодаря следующим организациям и компаниям:

Организаторы Чемпионата Европы по бадминтону 2021 - Европейская Конфедерация бадминтона и Федерация бадминтона Украины. Чемпионат прошел при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Киевской городской государственной администрации и Национального олимпийского комитета.

Партнеры Чемпионата Европы по бадминтону 2021:

Титульный партнер - Epicentr agro, генеральный партнер - Epicentr ceramic corporation, партнер спортивного оборудования - Yonex, партнер трансляции - Megogo, водный партнер - Morshynska sport, медицинский партнер - Dobrobut, партнер - "Водень України", ивент партнер - "Таврийские игры".