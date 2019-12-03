В Испании открыли уголовное дело против Месси

Лионель Месси имеет проблемы через собственный благотворительный фонд. Фото: из открытых источников

В Лионеля Месси снова возникли проблемы с законом.

Испанский судья Мария Тардон возобновила уголовное производство против благотворительного фонда нападающего "Барселоны".

Нового развития деле оказал допрос свидетеля Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах. Он обвиняет аргентинца, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых и бухгалтерских преступлениях.

В частности, свидетель утверждает, что доходы вместо социальных проектов были направлены на частную деятельность или счета, отличались от ранее заявленных фондом. Кроме того, фонд Месси уклонялся от уплаты налогов путем подписания контрактов с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения в том случае, если средства идут на благотворительность - благодаря этому фонд получил около 10 млн евро, пишет "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шесть Золотых мячей, жена, дети и Модрич: как Месси вручали очередной трофей

Лионель Месси ранее уже привлекался к уголовной ответственности за финансовые махинации - форварда приговаривали к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, но он избежал заключения, заплатив большой штраф.