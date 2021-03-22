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В игре с Францией вся надежда на Малиновского и Зинченко - Яворский

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В игре с Францией вся надежда на Малиновского и Зинченко - Яворский
Игорь Яворский переживает из-за плохой формы защитников.Фото:sports.te.ua

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский поделился мыслями относительно следующего матча сборной Украины против чемпионов мира сборной Франции.

"Мы сразу начинаем с самого трудного матча всего отборочного цикла, - говорит Игорь Петрович. - Такое уже было в прошлом цикле, когда начинали с чемпионом Европы Португалией. Конечно, сейчас поводов для пессимизма больше чем оснований для оптимизма. В первую очередь - кризис в донецком "Шахтере", в последнее время много пропускает и мало забивает. Вчера было неприятно смотреть, как Шина обогнал бы стоящего Матвиенко и заработал пенальти. Не в лучшей форме и Кривцов. Марлос был похож сам на себя лишь в первые минуты встречи. Не лучше дела и у киевского "Динамо". Первый гол в матче с "Вильярреалом" был забит с фланга Миколенко. Второй - после его грубой ошибки. Вряд ли тренеры сборной могут кардинально изменить ситуацию за неполных три дня подготовки.

Мы не знаем, в какой форме находится Ярмоленко, давно не играл. Травмированный Цыганков и это ограничивает наши маневры на фланге. Однако есть и позитив: прекрасно выглядят наши игроки средней линии - Зинченко и Малиновский. В хорошей форме Яремчук. Очевидно, что состав будет далеко не такой, какой был в октябре. Я не слишком думаю о результате октябрьского матча. Дело в том, что бывают игры, когда одна команда ничего не может на поле, а другая забивает все возможно на несколько матчей вперед. Тем более, что уже после печальноизвестных - 7:1 с Украиной, Франция была бита у себя на поле Финляндией - 2:0.

Обычно сборная Украины хорошо проводит первый матч и чуть хуже - следующий. Поэтому, жду в игре с Францией полной концентрации. Очевидно, наши тренеры изменят план на игру. Думаю, это будет похоже на победный матч с Испанией".

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Сборная Украины десять раз встречалась с Францией. В нашем активе лишь одна победа - в стыковых матчах к Кубку мира-2014.

Автор: Юрий Стригун
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