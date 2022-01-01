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суббота, 01 января 2022 14:24

В группе были талантливее ребята – детский тренер Миколенко прокомментировал его переход

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В группе были талантливее ребята – детский тренер Миколенко прокомментировал его переход
Алексей Блоха провел карьеру в РоссииФото: Укринформ

Первый детский тренер Виталия Миколенко Алексей Блоха из Черкасс прокомментировал переход своего бывшего питомца в "Эвертон".

"Можете считать меня пророком, но, я сразу заметил большой талант Виталия Миколенко. В свое время я поехал черкасскими школами в поисках юных футболистов. В школе №7 заметил Виталия Миколенко. Когда он пришел на первую тренировку, я в блокноте только одно слово - "супер ". Так он меня поразил. В самых трудных ситуациях принимал самые оптимальные решения. В группе были талантливее Виталия ребята — хотя бы Илья Давыденко, но Виталий еще и отличался характером. Я очень рад за него. ".

Сегодня английский "Эвертон" объявил о подписании Николенко.

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Воспитанником Алексея Блохи является и футболист "Днепра-1" Артем Довбик. Несколько дней назад он был назван лучшим игроком чемпионата Украины.

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