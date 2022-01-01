В группе были талантливее ребята – детский тренер Миколенко прокомментировал его переход

Алексей Блоха провел карьеру в РоссииФото: Укринформ

Первый детский тренер Виталия Миколенко Алексей Блоха из Черкасс прокомментировал переход своего бывшего питомца в "Эвертон".

"Можете считать меня пророком, но, я сразу заметил большой талант Виталия Миколенко. В свое время я поехал черкасскими школами в поисках юных футболистов. В школе №7 заметил Виталия Миколенко. Когда он пришел на первую тренировку, я в блокноте только одно слово - "супер ". Так он меня поразил. В самых трудных ситуациях принимал самые оптимальные решения. В группе были талантливее Виталия ребята — хотя бы Илья Давыденко, но Виталий еще и отличался характером. Я очень рад за него. ".

Сегодня английский "Эвертон" объявил о подписании Николенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миколенко пркомментировал переход в"Эвертон"

Воспитанником Алексея Блохи является и футболист "Днепра-1" Артем Довбик. Несколько дней назад он был назван лучшим игроком чемпионата Украины.