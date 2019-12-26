В "Генте" не скрывают восхищения Яремчуком

Романа Яремчука зовуь немецкие и итальянские клубы. Но до лета он планирует оставаться в Бельгии

Директор по коммуникациям "Гента" Патрик Липс вспомнил о украинце Романе Яремчуке во время комментария относительно жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. "Гент" будет противостоять "Роме" тренера Пауло Фонсеки.

"Мы играли с этим соперником десять лет назад: проиграли 1:7 дома и 1:3 в Риме. Это очень сильная команда. Мы надеялись попасть на" Рейнджерс ". Сообщает сайт Sportanalytic.com.

У нас в команде отличный микс игроков. Есть опытные футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Но также присутствуют талантливые и перспективные спортсмены, как Яремчук - наш центральный форвард, который делает большие дела в Бельгии", - говорит Липс.

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В нынешнем чемпионате Бельгии Роман Яремчук сыграл 17 матчей, в которых забил 10 мячей.