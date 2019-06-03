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понедельник, 03 июня 2019 08:00

В финале Лиги чемпионов Клопп изменил своим принципам

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В финале Лиги чемпионов Клопп изменил своим принципам
Олег Федорчук считает, что "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов закономерно.

1 июня в финале Лиги чемпионов в Мадриде "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" 2: 0.В начала игры Салах с пенальти открыл счет, а под конец игры Ориги установил остаточный результат.


"Финал есть финал. В решающих матчах не стоит ждать какой-то эстетики игры - говорит футбольный тренер Олег Федорчук.- Обе команды думают только за победу в таких матчах. В финал пройден трудный путь. К трофея остался только один шаг. Поэтому никто не будет рисковать. Даже такой любитель агрессивной и атакующего футбольную как Юрген Клопп показал, что в финале иногда стоит предавать собственным принципам построения игры ради победы. "Ливерпуль" сыграл отнюдь не в своем стиле, чтобы победить. Какие игры отошла на второй план ".

"Ливерпуль" на протяжении всей игры выглядел сильнее. Более остро атаковал, при этом не позволял сопернику почти ничего создать у своих ворот.

"Считаю, что результат игры - справедлив. "Ливерпуль" был лучше, быстрее, рациональней , даже имел больше удачи соперника. Кроме чисто тренерского фактора также стоит сказать о качестве состава. Сегодня "Ливерпуль" преобладает соперника. Игрок ротации оригами забивал "Барселоне" в полуфинале и "Тоттенхэма" в финальной игре. О такой кадровой ситуации тренер "шпор" Почеттино может мечтать- продолжает Федорчук ".

Состав у "Ливерпуля" сильнее


Перед тем, как выиграть Лигу чемпионов Клоп проиграл 6 разных финалов вместе с различными командами. Только работая с "Ливерпулем" за два предыдущих сезона проиграл финал Лиги Европы "Севильи" и в прошлом году финал Лиги чемпионов "Реал"

"Этот опыт был неудачный, но он тоже хорошим уроком. Видно, что немецкий тренер "Ливерпуля" учится на собственных ошибках - отмечает эксперт.- В Мадриде мерсисайци стали машиной мажет без слабых мест. Соперник почти ничего не смог создать у ворот Алиссон. Я считаю, что бразильский голкипер своей надежностью и хладнокровием максимально добавил уверенности игрокам команды. Кроме того очень сильно сыграла пара центральных защитников ван Дайк - Матип. Соперник не имел особых возможностей у ворот "Ливерпуля". Наверное, что эта надежность стала главным фактором финала. По моему мнению, единственным замечанием к Клоппа по игре в Мадриде может быть ситуация с Фирмино. Возможно, его стоило выпустить все-таки в конце игры учитывая, что он пропустил определенное время ".

Надежность у своих ворот стала залогом победы в финале

На своем пути к финалу "Тоттенхэм" прошел нелегкий путь. Смог оставить за бортом Лиги чемпионов такие клубы, как "Боруссия", "Манчестер Сити" и "Аякс". Но в финале подопечные Почеттино шансов почти не было.

"Нужно признать, что" Тоттенхэм "был слабее. Я согласен с Почеттино, который сказал после матча, что все планы на игру поломались после пропущенного гола в самом начале игры. Нужно было полностью менять стратегию матча. Трудно финал начинать фактически проигрывая изначально 1: 0. Для того, чтобы отойти психологически игрокам точно требуется определенное время. Кроме того, что "Тоттенхэм" и так не был фаворитом, гол в начале игры с пенальти к тому уменьшил шансы Почеттино на успех. "Тоттенхэм" мог иметь шансы, если бы удача развернулась к нему лицом, но получилось совсем наоборот-продолжает Федорчук ".


Все планы на игру "Тоттенхэма" были разрушены на 1 минуте игры


Для Клоппа и игроков "Ливерпуля" победа в финале Лиги чемпионов - первый большой трофей. Команда в этом сезоне уступила "Манчестер стит" в чемпионской гонке в Англии.


"Это только начало большого пути. Остается много не покоренных вершин. Игроки имеют в запасе 3-4 сезона выступлений в самом высоком уровне. Я думаю, что в следующем сезоне "Ливерпуль" максимально настроится на победу на внутренней арене. Какой бы ни была сладкая победа в еврокубках, но для каждой английской команды победа во внутреннем чемпионате является самой главной - подытоживает Федорчук ".

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Победа в Мадриде принесла "Ливерпулю" уже шестой Кубок чемпионов. Последние раз мерсисайци получали титул сильнейшей команды Европы в 2005 году, когда победили "Милан" в серии пенальти в драматической игре в Стамбуле.

Автор: Сергей Тищенко
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