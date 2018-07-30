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понедельник, 30 июля 2018 10:16

В ФФУ жестко наказали арбитра Суперкубка Украины

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В ФФУ жестко наказали арбитра Суперкубка Украины
Арбитру Труханову, слева, дали целых 4 матча дисквалификации. Фото: ФК "Шахтер"

Комитет арбитров ФФУ отстранил от работы главного арбитра встречи за Суперкубок Украины Константина Труханова. Срок дисквалификации - 4 матча.

Такую информацию распространил в эфире программы "Великий футбол" ее ведущий Александр Денисов.

Сообщается, что причиной такого решения стал ряд ошибок арбитра во время поединка.

Добавим, что в этом матче арбитр не допустил каких-то серьезных ошибок, справедливо удалил за драку в конце матча Исмаили и Никиту Бурду.

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Прямую красную карточку Исмаили рефери объяснил в протоколе, как агрессивное поведение. По правилам, это наказывается отстранением минимум на 3 игры. Однако КДК ФФУ нарушил регламент и дисквалифицировал бразильца только на 2 матча.

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