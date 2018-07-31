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вторник, 31 июля 2018 16:12

В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА

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В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА
Игорь Гатауллин прокомментировал заявление экс-делегата ФФУ. Фото: Facebook

Федерация футбола Украины предоставила ответ относительно заявления бывшего арбитра Сергея Шебека об увольнении из состава делегатов ФФУ из-за того, что "не может находиться в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол".

Прокомментировал ситуацию глава Комиссии по аттестации делегатов ФФУ и офицеров безопасности ФФУ Игорь Гатауллин:

"Комиссия рассмотрела заявление экс-арбитра Сергея Шебеко об исключении из списка делегатов ФФУ, хотя рассматривать, по большому счету, нечего. Дело в том, что указанное лицо не прошла аттестацию, которая проходила 17 июля 2018, и не была назначена делегатом на сезон -2018/2019. Соответственно, Шебек не является делегатом ФФУ, и логично, что федерация не может лишить его должности, которой он и так уже не занимает. и это закономерно, учитывая многочисленные нарушения Сергея Шебеко, которые неоднократно становились предметом рассмотрения Контрольно дисциплинарного комитета и Комите в по этике и честной игры ФФУ.

В частности, бывший арбитр был фигурантом скандально известного матча ФК "Олимпик" - ФК "Карпаты" (сезон 2016/2017), который был фактически сорван именно из-за халатности директора поединка - Сергея Шебеко, который несвоевременно сообщил соответствующие подразделения о неготовности поля стадиона "Юбилейный "в городе Сумы. Кроме того, бывший арбитр Сергей Шебек, который в течение последних восьми лет не имеет никакого отношения к судейству, неоднократно позволял себе необоснованные и откровенно оскорбительные обвинения в адрес бывших коллег арбитров.

Украинский футбол сегодня переживает сложный период самоочищения от коррупционных схем и договорных матчей

По мнению комиссии, которую я возглавляю, и Комитета арбитров ФФУ, лицо, системно допускавшее в своей работе нарушения, априори не может иметь ничего общего с официальным представительством ФФУ.

Украинский футбол сегодня переживает сложный период самоочищения от коррупционных схем и договорных матчей, которые, к сожалению, стали его системной проблемой и разрушают его изнутри. Федерация футбола Украины, а также Профсоюз футболистов Украины, которая последние четыре года проводила работу по предупреждению и предотвращению организации договорных матчей, верят, что уже начаты уголовные производства по факту организации договорных матчей в Украине помогут очистить наш футбол от этого позорного явления и избавиться недобросовестных функционеров , которым не место в украинском футболе. Нацполиция уже сейчас подозревает в причастности к организации нечестных матчей более 300 человек, среди которых представители футбольных клубов, агенты, а также арбитры.

Но в ФФУ достаточно спокойно воспринимают искусственные скандалы, а ситуация с Сергеем Шебеком, без сомнения, именно такой и есть, и мы будем и впредь делать все необходимое для очистки украинского футбола. Подобные ситуации лишь подтверждают правильность решений органов ФФУ на пути к искоренению манипуляций, провокаций и "договорняков" в украинском футболе", - цитирует Гатауллина официальный сайт ФФУ.

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До ФФУ Сергей Шебек работал экспертом и серьезно критиковал отечественный арбитраж и его руководителей.

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