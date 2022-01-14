В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"

На трассе Киев - Одесса погибла жена украинского футболиста.

ДТП случилось на подъезде к Одессе, сообщает официальная страница Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

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По официально не подтвержденной информации, за рулем Mercedes была жена украинского футболиста Олега Данченко.

Сегодня луганская "Заря" объявила о подписании Олега Данченко, права на которого принадлежат греческому АЕКу. 27-летний украинец перебрался в новый клуб на правах аренды.

Данченко выступал за "Черноморец" и "Шахтер", а также за ряд российских клубов.

Виктория и Олег поженились летом 2020 года.