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понедельник, 27 июля 2020 17:47

В "Динамо" прокомментировали возможную отставку Луческу

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В &quot;Динамо&quot; прокомментировали возможную отставку Луческу
Судьба Мирчи Луческу в "Динамо" остается неизвестной. Фото: ФК "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" прокомментировали информацию о возможной отставке главного тренера команды Мирчи Луческу.

Вице-президент клуба и пресс-атташе клуба Алексей Семененко не подтвердил, но и не опроверг информацию об отказе Луческу работать тренером "Динамо".

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас ничего вам сказать на эту тему. Пока потерпите ", - сказал Семененко в комментарии "Футбум"

В то время "Громадське Радио" со ссылкой на пресс-службу "Динамо" опровергает информацию о возможной отставке Луческу с поста главного тренера "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу должен был прийти в "Динамо" 16 лет назад - Федорчук

Мирча Луческу подписал двухлетний контакт с "Динамо". Но болельщики "бело-синих" выступили против назначения екстренера "Шахтера" в "Динамо".

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