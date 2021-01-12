В "Динамо" нет денег на трансфер Хаджи

Мирча Луческу не может позволить тратить много денег на новых футболистов. Фото: Footboom

Киевское "Динамо" не может позволить себе трансфер сына легенды румынского футбола Георге Хаджи.

Янис Хаджи выступает за шотландский "Глазго Рейнджерс", но никак не может раскрыть свой потенциал.

"Янису нужен такой тренер, как я, который умеет работать с молодыми талантами. Но его переход слишком дорогой. "Динамо" не может себе позволить купить этого футболиста.

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Не будем забывать, что я готовил его отца, Георге Хаджи, к Кубку мира в Америке, когда привез его в "Брешию" из мадридского "Реала", - сказал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу в комментарии playsport.ro.

Георге Хаджи был звездой "Барселоны", играл за "Реал", "Брешию" и "Галатасарай".

Янис Хаджи выступал за "Виторул", "Гент", "Фиорентина" и "Глазго Рейнджерс". В активе игрока 14 матчей за сборную Румынии.