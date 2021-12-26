В четыре раза больше. Назвали зарплату Миколенко в "Эвертоне"

Виталий Миколенко начинал в Черкасах. Фото: "Динамо"

1 января в Англии открывается трансферное окно. Ожидается, что сразу после Нового года в качестве новичка "Эвертона" будет представлен 22-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Британское издание Liverpool Echo сообщает, что воспитанник "Динамо" с первых дней в клубе получит место в стартовом составе, а телеграмм-канал "Динамо Киев Inside" раскрыл подробности личного контракта футболиста.

Если в "Динамо" Миколенко получал $ 50 тысяч в месяц, то в Англии его зарплата до вычета налогов составит 58 тысяч фунтов в неделю. Несмотря на солидность суммы, это всего-навсего 15-я ставка в "Эвертоне".

К примеру, француз Люка Динь, за замену которому и приобрели Миколенко, зарабатывает 119 тысяч фунтов в неделю (второе место в команде), а самым высокооплачиваемым футболистом "ирисок" является Йерри Мина с еженедельной зарплатой в 120 тысяч фунтов. В топ-3 также входит Андре Гомеш (112 212 фунтов).

В контракте Миколенко есть пункт, согласно которому его зарплатная ставка может быть изменена в большую сторону, в том случае, если он станет железным игроком основы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтеру" дают заоблачные деньги за Мудрика

Виталий Миколенко сыграл 88 матчей за "Динамо" и забил 5 мячей. В его активе 21 матч за сборную Украины. В случае перехода Миколенко станет третьим украинцем в АПЛ после Зинченко и Ярмоленко.