В "Челси" заговорили о покупке Холанда

Отступные за Холанда составляют € 75 млн. Фото: Bild

Главный тренер "Челси" Тухель подтвердил интерес лондонцев к форварду "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

"Мы несколько раз говорили о Холанде, в том числе во время летнего трансферного окна. Но тогда это казалось нереальным и невозможным. Мы регулярно о нем говорим. Ведь он фантастический игрок и ключевая фигура в дортмундской" Боруссии".

Возможно ли приобрести Холанда следующим летом, несмотря на трансфер Лукаку в прошлом межсезонье? Имеете в виду схему с нападающими Лукаку и Холандом? Это можно обсудить. Не думаю, что мы до сих пор обсуждали это серьезно. Но давайте посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель", - приводит слова Тухеля Goal.

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Холанд в текущем сезоне в составе "Боруссии" сыграл в 10 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 13 голов и отдал четыре ассиста. Вчера его клуб сокрушительно проиграл в Амстердаме "Аяксу" - 0:4.