В 57 лет умер легендарный хоккеист НХЛ украинского происхождения

Дейл Хаверчук большую часть карьеры играл за откровенного аутсайдера. Фото НХЛ ком

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Дэйл Хаверчук скончался на 58-м году. Последний год жизни он боролся с раком желудка.

"После невероятно смелой и сложной борьбы с раком папа ушел из жизни. Моя семья очень гордится им и его борьбой", - написал его сын Эрик в Twitter.

Дэйл Хаверчук - канадец украинского происхождения.

Он был задрафтован "Виннипегом" под первым номером в 1981-м, провел 1188 матчей в НХЛ за 16 сезонов и набрал 1409 (518+891) очков. Он выступал за "Джетс", "Баффало Сэйбрз", "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфию Флайерз" и занимает 19-те место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. В Зал хоккейной славы его ввели в 2001 году.

В составе "Джетс" Хаверчук заработал 929 (379+550) баллов в 713 играх за 9 сезонов. Центрфорвард был признан лучшим новичком НХЛ по итогам чемпионата 1981-1982 годов, в котором он записал на свой счет 103 (45+58) очка в 80 играх. Он был капитаном "Виннипега" с 1984-го по 1990 годы.

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Хаверчук 5 раз участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ. В 2001 году был включен в Зал хоккейной славы. Со сборной Канады он выиграл 2 Кубка Канады.