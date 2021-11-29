"Ювентус" в который раз могут отправить в Серию "Б"

"Ювентус" в субботу проиграл "Аталанте". Фото: cultofcalcio.com

В Италии набирает обороты скандал вокруг возможных финансовых махинаций "Ювентуса". Напомним, что прокуратура Турина подозревает "бьянконери" в использование завышенной трансферной стоимости игроков.

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей ("CODACONS") утверждает, что "Ювентус" может быть отправлен в Серию В и лишен своих последних Скудетто из-за скандала с приростом капитала.

"Система обвинений очень серьезна и бросает зловещий свет на последние футбольные сезоны, в том числе потому, что в последние годы наблюдалось реальное доминирование "Ювентуса", которое закончилось в прошлом году, - рассказывает президент "CODACONS" Марко Донцелл. - Если "Ювентус" незаконно получил преимущество над конкурирующими клубами благодаря подобным трансферам, то Федерации и Управлению по контролю рыночной конкуренции предстоит вмешаться и наказать виновных.

Помимо индивидуальной ответственности, клуб не будет освобожден от наказания. По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в Антимонопольную службу и Федеральную прокуратуру с просьбой о переводе "Ювентуса" в Серию В и аннулировании последних чемпионских титулов, выигранных в тени этих потенциально незаконных операций".

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В 2006 году "Ювентус" уже отправляли в Серию "Б" после скандала Calciopoli — подкупом итальянских судей. Кроме него под санкции попали "Дженоа" и "Милан". Но их оставили в Серии "А".