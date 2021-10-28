"Ювентус" прервал свою беспроигрышную серию

Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил "Ювентус. Фото: Gettyimages.com

В поединке 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем стадионе уступил "Сассуоло" - 1:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма - отличился Давид Фраттези. "Ювентус" отыгрался во втором тайме усилиями Вестона Маккенни. Но уже в компенсированное время Максим Лопес принес "Сассуоло" победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" с Малиновским обыграла "Сампдория"

Хозяева прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, насчитывавшую шесть матчей.

После этой игры "Ювентус" занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе туринцев 15 очков. "Сассуоло" набрал 14 очков и находится на девятой позиции.

Лидируют в турнирной таблице "Милан", опережающий "Наполи" на три очка, но у неаполетанцев есть одна игра в запасе.