"Ювентус" подписал скандального новичка

Адриен Рабьо перешел на правах свободного агента в "Ювентус"

Полузащитник Адриен Рабьо стал футболистом "Ювентуса", сообщает официальный сайт туринского клуба.

24-летний хавбек подписал контракт со "Старой Синьорой", а детали соглашения не разглашаются.

Полузащитник стал игроком "Ювентуса" на правах свободного агента. Вчера француз прошел медосмотр в стане чемпионов Италии.

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Напомним, из-за нежелания продлевать контракт с ПСЖ, Рабьо не допускался к играм команды с декабря прошлого года, к тому моменту сыграв в 20 матчах и забив 2 гола во всех турнирах.