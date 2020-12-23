"Ювентус" на своем поле был разгромлен "Фиорентиной"

Нап этот раз Криштиано Роналду не смог помочь своему клубу. Фото Рейтер

В 14-м туре итальянской Серии А "Парма" проиграла "Кротоне" на выезде (1:2), "Ювентус" дома был разгромлен "Фиорентиной" (0:3).

Почти весь матч туринский клуб играл вдесятером после удаления на 16-ой минуте защитника Куадрадо.

Это крупнейшее поражение туринцев с 30 января 2019 года – тогда команда уступила "Аталанте" с таким же счетом в Кубке Италии.

В Турине "Юве" не терпел поражения в три мяча с 3 апреля 2018 года, когда его разгромил "Реал" (3:0) в Лиге чемпионов.

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Также для него это крупнейшее поражение в Серии А с 9 января 2011 года (0:3 от "Наполи"). Дома в чемпионате Италии клуб не проигрывал в три и более мяча с 6 января 2011 года – тогда было 1:4 с "Пармой".