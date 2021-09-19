Анте Ребич выступает за "Милан" с 2020 года. Фото: Gettyimages.com

В матче четвертого тура чемпиону Италии "Ювентус" и "Милан" не смогли выявить сильнейшего -1:1.

Что нужно знать об игре в Турине?

Обескровленный "Милан". Гости не могли рассчитывать на шестерых игроков во главе с Златан Ибрагимович.

Быстрый гол. Угловой "Милана" на старте поединка завершилось контратакой "Ювентуса" и забитым мячом Мората.

Преимущество "Милана". Уступая в счете гости завладели территориальным преимуществом. "Ювенутс" играл вторым номером обороны.

"Ювентус" рано поверил в свою победу

Проблемы гостей в защите. Оборона "Милана" была не очень надежной играя с высокой линией. Кроме того, в первом тайме потеряли ведущего защитника Симона Кьера.

Угловой помог "Милану". У команды Пиоли не особо-то получалось в позиционной атаке. На помощь пришел угловой, который реализовал Анте Ребич.

"Ювентус" рано поверил в свою победу. Хозяева держали на отставные соперника, удовлетворяясь минимальным преимуществом. В середине второго тайма подсели физически и не смогли вернуться в игру.

"Милан" был ближе к второму мячу. После мяча Ребича атаки гостей были гораздо острее. У команды Аллегри почти ничего не получалось в атаке.

Закономерная ничья. При минимум моментов обе команды забил по одному голу. Ни одна из команд не наиграла на победу или не заслужила поражение.

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После ничьи в Турине "Милан" сравнялся с лидером Серии А "Интером". Обе миланские команды имеют по десять очков. "Ювентус" занимает 18-е место с двумя очками и находится в зоне вылета. В следующем туре "Милан" будет принимать "Специю", а "Ювентус" сыграет в гостях против сыграет против "Специи".