"Ювентус" готов заплатить €40 млн за любимца Сарри

Жоржиньо летом может вернуться в Италию. Фото: Reuters

"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Тренер "Юве" Маурицио Сарри хочет видеть полузащитника в своей команде, пишет thenational.ae.

Жоржиньо был ключевым игроком у Сарри во время работы в "Наполи". Тренер настоял, чтобы "Челси" подписал футболиста за 55 млн евро, когда итальянский тренер начал работать с командой. Итальянский клуб предложил за хавбека 40 млн евро.

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В нынешнем сезоне Жоржинью провел 37 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 7 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт 28-летнего игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.