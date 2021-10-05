Усик запугивает Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик не сомневается в своей второй победе над Энтони Джошуа.

Украинский боксер обещает подойти к реваншу в еще лучшей форме, сообщает DAZN.

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"В бою с Джошуа я показал хорошее выступление, но в следующий раз я выступлю еще лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою. Вы всегда должны преодолевать свои границы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы . Двигайтесь вперед и никому не позволяйте вас остановить", - заявил Усик.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой должен состояться в феврале.