Усик рассказал о спарринге с Ломаченко

Василий Ломаченко и Александр Усик помогают друг другу готовиться к следующим боям

Усик и Ломаченко провели спарринг.

Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. Одним из его партнером в спарринге выступил Василий Ломаченко, выступающий в легком весе. Своими впечатлениями Усик поделился в интервью.

"Было очень круто. Но была одна проблема - я отклонялся. Но Анатолий Ломаченко (тренер и отец Василия) сказал этого не делать, а отходить. Но я продолжил отклоняться. Тогда он сказал что-то на ухо Василию, и тот сильно ударил меня в голову. После этого я перестал отклоняться и начал отходить", - рассказал Усик.

На вопрос о том, как он оценит Василия Ломаченко, Усик ответил вопросом.

"Что можно сказать о нем, когда ты пытаешься ударить человека, смотришь, а его там уже нет",- подытожил Усик.

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Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Карлоса Такама 12 или 19 октября.