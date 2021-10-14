Усик продол сотрудничество со своим промоутером

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик не будет менять своего промоутера.
Усик дальше будет работать с компанией братьев Кличко "K2 Promotions", рассказал промоутер Александр Красюк.
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"Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества", - заявил Красюк в эфире "Трибуны".
Контракт украинского боксера с "K2 Promotions" завершался после поединка с Энтони Джошуа.
Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.
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