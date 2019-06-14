Александр Усик получил престижную российскую премию

Украинский чемпион мира Александр Усик получил российскую премию "Легенда бокса" как лучший боксер 2018 года.



Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Также Усик защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в супертяжелый вес.



Финальный бой первого сезона WBSS между российским боксером Муратом Гассиевым и Усиком в Москве признан Событием года.

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Вручение премий Легенда бокса состоялось в четверг, 13 июня, в Екатеринбурге во время открытия второго Международного боксерского форума.