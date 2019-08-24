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суббота, 24 августа 2019 22:49

Усик отказался от боя с россиянином

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Усик отказался от боя с россиянином
Усик не сразится с Федосовым. Фото: Большой Бокс

Украинский боксер Александр Усик не будет проводить поединок с россиянином Андреем Федосовым.

Российский боксер не станет его соперником, потому что этот бой обязательно бы перевели в политическую плоскость, рассказал Усик в Instagram Stories.

"Была информация, что моим соперником станет Андрей Федосов. Нет, Федосов не будет моим соперником. Почему? По той же причине, что и раньше, когда оппонентом мог стать Александр Поветкин.

Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и друг друга будут обзывать и все такое. Меня это не устраивает и мне это не нужно. Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и их семьям. Просто не хочу вот этого дерьма", - отметил Усик.

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Следующий бой Усик проведет 12 октября в Чикаго. Это будет его дебют в супертяжелом весе.

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