"Усик может побить Уайлдера" – Белью

Экс-соперник Александра Усика Тони Белью прокомментировал перспективы украинца в супертяжелом весе.
"Я думаю, он побьет любого, кроме Джошуа и Фьюри. Я думаю, что на самом деле он может победить Уайлдера. Он умный, у него лучшая работа ног среди всех бойцов, с которыми я встречался в своей жизни" – пишет "Трибуна"
"Он феноменален в тайминге. Если он сделает правильный выбор в правильное время — он будет феноменальным супертяжем", – сказал Белью.
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Усик нокаутировал Белью в ноябре прошлого года в восьмом раунде.
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