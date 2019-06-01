"Усик может побить Уайлдера" – Белью

Белью закончил карьеру после встречи с Усиком

Экс-соперник Александра Усика Тони Белью прокомментировал перспективы украинца в супертяжелом весе.

"Я думаю, он побьет любого, кроме Джошуа и Фьюри. Я думаю, что на самом деле он может победить Уайлдера. Он умный, у него лучшая работа ног среди всех бойцов, с которыми я встречался в своей жизни" – пишет "Трибуна"

"Он феноменален в тайминге. Если он сделает правильный выбор в правильное время — он будет феноменальным супертяжем", – сказал Белью.

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Усик нокаутировал Белью в ноябре прошлого года в восьмом раунде.