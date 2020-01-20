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"Усик меня не интересует. Он ноунейм" - Фьюри

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&quot;Усик меня не интересует. Он ноунейм&quot; - Фьюри
Британский боксер Тайсон Фьюри не видит смысла встречаться в ринге с Украинской Александр Усик. Фото: рейтер

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что не планирует драться с Александром Усиком в будущем.

"Усика нет в моем списке. Он ноунейм. Никто не заинтересован в нашем поединке, Усик не принесет никаких денег.

Зачем мне бой с ним? Он маленький тяжеловес, иностранец, который не знает английского. Мне интересны большие бои с известными боксерами, а Усик не из их числа.

Может быть, в Украине он и звезда, но в США и Британии никому не нужны украинские боксеры. Чемпион мира должен быть с западного мира ", - приводит слова Фьюри "boxingnews24.com".

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Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом ЧаВо Уизерспуна.

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