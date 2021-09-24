Усик и Джошуа провели официальное взвешивание

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

31-летний Энтони Джошуа тяжелее 24-летнего Александр Усика на девять кг.

Боксеры провели официальное взвешивание перед поединком, сообщает "Трибуна".

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Вес британца - 109 кг.

Усик весит 100 кг. Этот вес является рекордным для украинского боксера.

Рост британца тоже больше. У Джошуа 208 см, а Усик ниже почти на 20 см.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец.

Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.