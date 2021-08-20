Усик и Джошуа подписали контракт на бой

20 июля 2021 года бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа подписали контракт на бой. Он состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" 25 сентября. На кону будут титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, которыми владеет британский боксер. Победитель также получит престижный пояс американского журнала "Ринг".

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В ринге сойдутся два олимпийских чемпиона Лондона-2012. Джошуа завоевал олимпийское "золото" в весе свыше 91 кг, Усик - в весе до 91 кг.

"Олимпийское "золото" против олимпийского "золота", - прокомментировал объявление боя промоутер Джошуа и сопромоутер Усика, британец Эдди Хирн. - Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе против бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе. В этом есть все, и я не могу дождаться этого огромного события перед более чем 60 тысячами болельщиков на потрясающем стадионе "Тоттенхэм Хотспур" 25 сентября".

В контракте на бой прописан пункт о проведении матча-реванша в случае победы украинского боксера. Промоутер Усика Александр Красюк убежден, что опцию реванша активируют после 25 сентября.

Все билеты на бой раскупили в течение 24 часов

Все билеты на бой раскупили в течение 24 часов 2 августа. Их стоимость составляла от 40 до 2000 фунтов.

"Бой пока не организован, подписаны только контракты, - отметил Александр Красюк в одном из интервью. - Поединок организован, когда боксеры выходят на ринг и звучит гонг. Произойти может что угодно. В боксе всегда что-то случается: травмы, решение правительства, коронавирус. Сейчас мир находится в состоянии турбулентности. Но мы ожидаем, что бой пройдет 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Александр Усик выиграл все 18 проведенных боев на профессиональном ринге, 13 нокаутом. Джошуа провел 25 поединков, у него 24 победы, 22 нокаута и одно поражение.