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вторник, 26 февраля 2019 07:30

Усик деклассирует Поветкина, - экс-чемпион мира

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Пятый в истории украинский чемпион мира по профессиональному боксу Сергей Дзинзирук, 42 года, владел титулом WBO в первом среднем весе с 2005 по 2011 год. В комментарии Gazeta.ua он высказал мнение, что абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику нужно не менее двух лет обстреляться перед тем, как выходить на бои с чемпионами супертяжелой весовой категории.

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Не слишком ли серьезный соперник Александр Поветкин как для дебюта Александра Усика в супертяжелом весе? "Русский витязь" Поветкин является наиболее вероятным соперником Усика в его дебютном поединке в королевском весе.

"С Сашей Усиком мы виделись буквально неделю назад в Кривом Роге, - говорит бывший боксер. - Мы общались, он все рассказывал. Говорил, что пока окончательно о бое с Поветкиным не договорились. Поветкин - очень непростой боксер, опытный, тяж, за плечами у него поединки высокого уровня. Но, по моему мнению, Саша Усик выше классом бокса, по скорости, младше. Все на стороне Усика. По моему мнению, он просто деклассирует Поветкина. Да, росыянин тяжелый, сильный, будет давить наверное, удар имеет сильнее. За счет удара, мощности, веса будет пытаться что-то сделать. Но мы видели, как Усик прекрасно отбоксировал с Муратом Гассиевым (21 июля 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии - gazeta.ua). Четко, все сделал так, как нужно было. Хотя удар у Гассиева не слабее, чем у Поветкина. Такая же ситуация и здесь должна быть. Так же должен быть построен бой".

Сколько времени Усику необходимо потратить на адаптацию в новом весе и когда правильно выходить на чемпионский бой.

"В боксе всегда было: есть все весовые категории и есть супертяжелый вес, - говорит Сергей Дзинзирук. - Это всегда была отдельная комната, отдельная квартира. Супертяжи - это все-таки супертяжи. Я думаю, что Саше будет непросто в этой категории. То, что он быстрый, опытный - это все плюсы, конечно. Но... Когда-то с Володей Кличко общались в Германии. Он говорил: 3-4 раунда потягаться на себе 120 кг и ноги у любого останавливаются. И это одна из тактик даже Володи была - первые раунды подержать, понаваливаться. Поэтому Саше надо быть очень внимательным. Саша пока не тяж, не настоящий тяж от природы. Надо будет поработать, покачаться. Считаю, Усику не надо спешить. Минимум два года обстреляться, набрать вес и уже тогда выходить на чемпионов".

Минимум два года обстреляться, набрать вес и уже тогда выходить на чемпионов

У Александра Усика проблема в том, что у него нет постоянного тренера. К Гассиеву готовил Анатолий Ломаченко - и он показал невероятный уровень бокса. К Майрису Бриедису и Тони Белью готовили другие тренеры - он был не столь убедительным.

"Саша пробует, перебирает, смотрит, - отметил экс-чемпион. - Да, это плохо, когда нет одного тренера. Но он и Василий Ломаченко - две фигуры такого уровня, которые уже в принципе особо не нуждаются в тренерах, их подсказках. Конечно, нужен человек, который будет четко ставить задачи, расписывать тренировки. Но в принципе с их опытом, думаю, они, выходя в ринг, сами понимают, как боксировать, с чего начинать, как заканчивать. Просто нужна команда, которая хорошо подготовит их к поединку. А дальше уже они сами справятся. Саша столько лет с Анатолием Николаевичем (Ломаченко - Gazeta.ua) проработал. В любом случае он будет подсказывать, корректировать подготовку. Возможно, Анатолий Ломаченко и расписывает его подготовку".

Анатолий Ломаченко - один из лучших тренеров последних лет в профи-боксе.

"Лично мы с ним не общались, особенно не знакомы. Конечно, наслышан о нем, уважаю. Очень приятно, что украинский бокс сейчас на таком высоком уровне. Это благодаря Ломаченко-старшему, Ломаченко-младшему, Саше Усику. Потому что лучший тренер в мире - Ломаченко, лучший боксер - Ломаченко, абсолютный чемпион - Усик. То есть у нас в Украине сейчас собралась очень сильная плеяда. Это очень и очень радует. Как тренер, конечно, он молодец, заслужил всех титулов и признаний. Он четко подготовил Сашу, Васю к поединкам. Но я скажу следующее, не для того чтобы кого-то обидеть. Я тоже очень сильно уважаю Дмитрия Дмитриевича (Сосновского, до недавнего времени главного тренера сборной Украины по боксу - gazeta.ua). Он воспитал Андрея Котельника, Романа Джумана и других. Тоже заслуженный человек. Просто Анатолий Ломаченко начал работать в профессионалах с Василием и там пошли результаты. Если бы Дмитрий Дмитриевич работал в профессионалах, тоже, думаю, были бы неплохие результаты. Я очень сильно уважаю своего тренера Александра Ивановича Полищука. С его воспитанников четверо стали чемпионами мира среди профессионалов - Володя Кличко, Юра Нужненко, Виктор Постол и Сергей Дзинзирук. Заслуг тоже много, больше таких тренеров нет. Просто Александр Иванович больше в любителях работает, он в профессионалы особо не лез. И получается, что он как бы в тени, а Анатолий Ломаченко на виду. В Украине очень много тренеров, которые заслуживают уважения", - подытожил экс-чемпион.

Сергей Дзинзирук - серебряный призер чемпионата мира (1997), бронзовый (1996) и серебряный (1998) призёр чемпионатов Европы среди любителей. На профи-ринге провел 40 поединков: 37 выиграл, 24 нокаута, два проиграл и один завершил вничью. Владел титулом WBO в первом среднем весе с 2005 до 2011 лет.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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