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суббота, 12 мая 2018 17:50

УПЛ нарушила регламент, который сама же и составила

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УПЛ нарушила регламент, который сама же и составила
Премьер лига возбудила собственный регламент. Фото: Campeones.ua

Украинская Премьер-лига нарушила собственный же регламент проведения матчей последних двух туров чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

"Согласно регламенту УПЛ (статья 9 пункт 14), последние 2 тура УПЛ, как правило, проводятся в один день и время соответственно.

Однако, если отдельные матчи не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении матча в другой день и время относительно других матчей соответствующего тура, говорится в регламенте.

Сегодня, 12 мая, в УПЛ проходят матчи команд во второй шестерке: Звезда - Карпаты, Сталь - Александрия и Олимпик - Черноморец.

Первый поединок начался в 14:00, два других начались в 17:00. Таким образом УПЛ возбудила собственный же регламент, поскольку поединок Звезда - Карпаты может повлиять на итоговое место команд. В частности, после 30 туров в Олимпика и Карпат по 33 очка, у Звезды 30 в Стали и Черноморца по 26 ", - сообщает "Футбол24".

Трансляторами всех домашних матчей "Звезды", "Стали" и "Олимпика", которые играют в 31 туре дома, есть телеканалы "Футбол 1" / "Футбол 2". Вероятно, разное время матчей связан именно с невозможностью транслировать более 2 поединки одновременно.

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Новый президент Украинской Премьер-лиги, швейцарец Томас Гримм рассказал, что считает самым проблемой внутренних соревнований.

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12
мая

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