Умер Валерий Лобановский

Андрей Шевченко привозил "Золотой мяч" к памятнику Валерию Лобановскому. Фото: Футбол-24

13 мая 2002 в Запорожье умер тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский. Смерть наступила через шесть дней после того, как Валерий Васильевич перенес инсульт во время матча между запорожским "Металлургом" и "Динамо". Лобановскому было 63 года.

Как футболист Лобановский сыграл в чемпионатах Советского Союза 253 матча, забив в них 71 гол. С 1957 по 1964 год он выступал за команду киевского "Динамо" (144 матча, 42 гола), с 1965-го по март 1967-м за одесский "Черноморец" (59 и 15), с марта 1967 по июль 1968- го по донецкий "Шахтер" (50 и 14). Чемпион СССР 1961 года - киевское "Динамо" прервало тогда многолетнюю монополию московских клубов.

Первый тренерский успех пришел к нему в ранге старшего тренера футбольной команды "Днепр", когда команда дебютировала в лиге сильнейших, заняв шестое место.

С 1973 года Лобановский возглавляет киевское "Динамо". Руководимые им команды неоднократно достигали высоких вершин в футболе. Под руководством Лобановского команда становилась чемпионом СССР 8 раз, 6 раз выигрывала Кубок, была обладателем Кубка кубков - 1975 и 1986 годов, обладателем Суперкубка - 1975 г.,

С Лобановским "Динамо" четыре раза становилась чемпионом Украины и трижды - обладателем Кубка.

Со сборной СССР был серебряным призером чемпионата Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лобановский трижды создавал чудо-команды

После смерти Лобановского "Динамо" ни разу не играл в финале европейских кубков, отдало гегемонию во внутреннем чемпионате "Шахтеру". Лишь раз с Юрием Семиным киевляне вышли в полуфинал Кубка УЕФА.