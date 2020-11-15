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воскресенье, 15 ноября 2020 18:24

Умер легендарный голкипер "Ливерпуля"

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Умер легендарный голкипер &quot;Ливерпуля&quot;
Рэй Клеменс трижды выигрывал Кубок чемпионов. Фото Sky News

Бывший вратарь "Ливерпуля", лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Рэй Клеменс скончался.

Британская легенда скончался на 73-м году жизни, сообщает официальный твиттер "шпор".

Клеменс начал профессиональную карьеру в "Сканторпе", а летом 1967-го Шенкли пригласил его в "Ливерпуль". На Энфилде кипер выиграл 5 чемпионских титулов, по одному Кубку Англии и Кубке Лиги, трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, дважды - Кубке УЕФА. Проиграв конкуренцию за место в основе "красных" Брюсу Гроббелару, Клеменс перебрался в "Тоттенхэм". С лондонцами он победил в Кубке Англии и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 1983/84.

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После завершения карьеры в 1988 году Рэй Клеменс присоединился к тренерскому штабу "шпор", но особых успехов на менеджерской ниве не снискал.

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Дата
15
ноября

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