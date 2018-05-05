Умер футболист, которого ударила молния

Игрок два месяца боролся за жизнь

В Южно-Африканской Республике произошла страшная трагедия с футболистом "Марицбург Юнайтед". Клуб на официальном сайте объявил, что после длительной борьбы за свою жизнь умер 21-летний форвард Луянда Нтшангазе.

В молодого футболиста 1 марта 2018 попала молния, последствия этого и стали причиной его смерти.

Клуб возьмет на себя заботы по захоронению южноафриканского игрока и окажет помощь его семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впал в кому за день до соревнований - отметили девятины по 16-летниму спортсмену

"Марицбург Юнайтед" - профессиональный футбольный клуб из города Питермарицбург. Основан в 1979 году.