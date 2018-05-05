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суббота, 05 мая 2018 12:19

Умер футболист, которого ударила молния

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Умер футболист, которого ударила молния
Игрок два месяца боролся за жизнь

В Южно-Африканской Республике произошла страшная трагедия с футболистом "Марицбург Юнайтед". Клуб на официальном сайте объявил, что после длительной борьбы за свою жизнь умер 21-летний форвард Луянда Нтшангазе.

В молодого футболиста 1 марта 2018 попала молния, последствия этого и стали причиной его смерти.

Клуб возьмет на себя заботы по захоронению южноафриканского игрока и окажет помощь его семье.

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"Марицбург Юнайтед" - профессиональный футбольный клуб из города Питермарицбург. Основан в 1979 году.

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05
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