Умер бывший тренер "Ливерпуля" Жерар Улье

Звездным часом Жерара Улье была работа в "Ливерпуле". Фото: Reuters

В возрасте 73 лет скончался бывший тренер "Ливерпуля" Жерер Улье.

Француз ушел из жизни через несколько дней после операции на сердце, сообщает L'Equipe.

Улье сделал себе имя тренируя "Ливерпуль". За 6 лет на" Енфилде", Жерар выиграл 6 трофеев, среди которых Кубок и Суперкубок УЕФА, а также получал серебряные и бронзовые медали АПЛ. Во Франции Улье дважды выигрывал Лигу 1 в главе ПСЖ и "Лиона".

2007-го мог возглавить киевское "Динамо". Француз даже подписал с "бело-синими" контракт, но в последний момент передумал. Улье посоветовался с женой и вернулся во Францию. Врачи сказали ему, что он просто не выдержит работу в Украине.

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Жерар Улье играл на профессиональном уровне играл за "Юкелье" и "Ле Турке" . Работал тренером сборной Франции, "Астон Виллы", "Лиона", ПСЖ и "Ливерпуля".