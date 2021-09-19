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воскресенье, 19 сентября 2021 09:40

Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми

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Ультрас &quot;Динамо&quot; жестоко избили болельщиков из детьми
Фото: facebook. Ирина Федорченко.

Футбольный комментатор Виталий Волочай рассказал о драке, которая произошла на НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" - "Александрия".

"Сегодня" Динамо "сделало день детей, всем болельщикам до 14 лет вход был свободный, поэтому детишек было действительно много. Вот и я в честь шестого дня рождения взял впервые в жизни на футбол своего крестника.

Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали "Динамо", прекрасная погода и дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.

Потому что в этот момент представителям почтенных ультрас "Динамо" не понравилось, что из соседнего сектора им сделали замечание по вонючести файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же чуваков из этого сектора перелезли в соседней и вместе начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели, потом они понеслись дальше, к ним подтянулись еще 10 приятелей и они дальше месили уже лежащих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали, они просто стаей калечили трех болельщиков.

Конечно, как только появилась полиция эти воины бежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого бить. На простой сектор, в детский день!

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Матч "Динамо" - "Александрия" закончился победой подопечных Луческу со счетом - 1:0. Единственный гол на 97-ой минуте забил с пенальти Виктор Цыганков. "Динамо" имеет 22 зачетных балла и лидирует в чемпионате.

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