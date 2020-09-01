Ультрас "Динамо", "Шахтера" и "Днепра" поддержали харьковских патриотов

Фанаты трех украинских ФК присоединились к акции в поддержку харьковских патриотов

Фанаты трех украинских футбольных клубов – "Динамо", "Шахтер" и "Днепр" – выразили поддержку украинским патриотам, которых 27 августа задержали из-за конфликта с членами парамилитарной организации нардепа Ильи Киви "Патриоты – за жизнь".

Об этом сообщил Нацкорпус в своем Telegram-канале.

"Футбольные фанаты всегда быстрее продажных правоохранителей и политиков чувствуют опасность для государства, и соответственно быстрее реагируют. Нельзя повторять сценарии 2014 года. Слишком дорогая цена бездействия. Нужно бороться за ребят, которые противостоят пророссийской болезни", – сказано на официальной Facebook-странице донецких футбольных фанатов.

В свою очередь, днепровские ультрас назвали "судилищем" действия правоохранительных органов, касающиеся содержания под стражей харьковских патриотов.

"Бороться с несправедливостью продажной судебной и правоохранительной системы – для нас не впервые. Мы будем отстаивать наших друзей, патриотов, над которыми устроили судилище на радость поклонникам России. Нас не запугать ментами и тюрьмой", – отмечают днепровские фанаты.

Напомним, накануне Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения патриотам, которых обвиняют в нападении на членов пророссийской группировки Ильи Кивы в виде 60 суток содержания под стражей. Адвокаты арестованных планируют обжаловать меру пресечения и добиваться перевода дела в Киев.