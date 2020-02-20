Укусил за половой орган: футболиста дисквалифицировали на 5 лет

Спор футболистов на поле перерос в драку на автостоянке. Фото: из открытых источников

Во Франции футболист укусил соперника за половой орган, после чего оппоненту наложили 10 швов.

В любительской лиге Франции произошел необычный инцидент с участием игроков команд "Тервиль" и "Сотрих". После матча футболисты устроили драку на стоянке, которая закончилась тем, что один из них укусил соперника за половой орган, сообщает "Футбол 24".

Пострадавшему наложили сразу 10 швов и дисквалифицировали его на пол года, а нападающий отлучен от футбола на пять лет.

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Наказали и команду "Сотрих" - за невыполнение обязательств по обеспечению порядка во время матча. Клуб оштрафовали на 200 евро и лишили двух зачетных очков.