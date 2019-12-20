Украинского тяжеловеса лишат наград за допинг на Олимпиаде 2012

У Алексея Торохтия заберут награду. Фото: unian.net

Международный олимпийский комитет лишил украинского тяжеловеса Алексея Торохтия золота Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

В ходе проверки допинг-проб в организме украинского атлета обнаружили запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, сообщила пресс-служба МОК.

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В связи с этим олимпийский результат Торохтия и другие его спортивные результаты за период с 4 августа 2012-го по 3 августа 2015-го аннулировали. Спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок.

В декабре 2018 Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной МОК проверки допинг-проб с Олимпиады-2012 года в Лондоне, где Торохтий стал первым в весовой категории до 105 кг.

IWF дисквалифицировала Торохтия на 2 года (с 18 декабря 2018 по 17 декабря 2020 года).

Китайский пловец Сунь Ян может быть дисквалифицирован на 8 лет. В сентябре 2018-го Сунь Ян разбил молотком контейнер с тестами на допинг, среди которых была и его проба. При этом сделал это намеренно.