Украинского боксера признали самым сильным в мировом рейтенге

Ломаченко стал лучшим боксером в рейтинге Pound-for-Pound. Фото: yulainfo.com

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко стал лучшим боксером в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Также 6 место занял украинский боксер Александр Усик.

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Первая дисятка рейтинга выглядит так: Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Наойя Инуэ, Эррол Спенс, Александр Усик, Геннадий Головкин, Хуан Франсиско Эстрада, Мэнни Пакьяо, Майки Гарсия.

Ломаченко Василий - украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014-2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016-2018) и легкой (версии WBA (Super) (2018 - сейчас), WBO (2018 - сейчас), WBC (2019 - сейчас). С сентября 2018-го возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring. Двукратный чемпион Олимпийских игр (2008-го и 2012 годах). Самый титулованный украинский боксер.