Украинский защитник "Шахтера" будет играть в Португалии

"Витория Гимараэш" на своем официальном сайте объявила об аренде защитника "Шахтера" Валерия Бондаренко.
Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано на один год и оно было подписано после прохождения медосмотра – пишет campeones.ua
В минувшем сезоне Бондаренко провел 19 поединков, в которых отдал один ассист. При этом у него лишь одна встреча в составе Горняков, а все остальные за "Александрию", из которой он перебрался в "Шахтер" в январе.
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Ранее сообщалось, что в аренде футболиста была заинтересована "Александрия".
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