Украинский тренер нашел работу в Азербайджане

Вадим Шаблий трудоустроил Юрия Максимова в Азербайджане

Украинский специалист Юрий Максимов стал главным тренером азербайджанского клуба "Кешля" (бывший "Интер" Баку). Об этом сообщил агент Вадим Шаблий.

Соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона.

О близости назначения в стан одного из аутсайдеров чемпионата Азербайджана ранее рассказывал сам Максимов.

49-летний Юрий Максимов в прошлом тренировал украинские "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" Донецк и ЦСКА, российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".

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"Кешля" после 14 туров чемпионата Азербайджана занимает предпоследнее, 7-е место. При этом за последние полгода команда сменила уже двух тренеров.