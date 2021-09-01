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среда, 01 сентября 2021 11:06

Украинский талант перебрался с французского чемпионата в бельгийский

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Украинский талант перебрался с французского чемпионата в бельгийский
Вместо франузского Кухаревич вынужден учить фламандский. Фото: "Льовен"

Украинский нападающий 20-летний Николай Кухаревич продолжит карьеру в "Левене". Бельгийский клуб объявил о подписании футболиста. В Бельгии Кухаревич проведет сезон 2021/22. Права на футболиста принадлежат французскому "Труа".

"Я счастлив, что в этом сезоне могу играть в "Левене" и в таком сильном чемпионате как бельгийский, - сказал Кухаревич. - Это идеальный шаг в карьере".

Я опасен, когда мяч оказывается в штрафной. Но не люблю говорить о себе. Пусть обо мне говорят сторонники "Левена". Надеюсь сделать здесь карьеру и помочь команде", - отметил Кухаревич.

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Кухаревич перешел в "Труа" из "Руха". За этот клуб он провел два матча (всего 13 мин.) "Левен", как и "Андерлехт", еще зимой интересовались Кухаревичем. Город известен самым лучшим в Бельгии университетом.

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