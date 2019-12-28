Украинский легионер рассказал о своей зарплате в Польше

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о финансовых условиях в польской Экстракласе. Он играет там второй сезон.
- Средняя зарплата - 7,5-8 тысяч евро. Но есть футболисты, которые и намного больше получают.
В той же "Легии" есть игроки, у которых очень хорошие контракты. Около 30 тысяч евро. Но из этой суммы нужно заплатить большой налог государству.
Зарплату здесь платят стабильно. Украинских проблем, когда клубы с непонятными названиями входят в Премьер-лигу, играют полгода, а затем снимаются и не выплачивают долги, здесь нет. И даже не может быть.
Премии в "Краковии"? За победу получаем примерно тысячу долларов, - сказал Дитятьев в интервью программе "Футбольный формат".
Напомним, после 20 туров "Краковия" занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Польши. Отставание от лидирующей "Легии" составляет два очка.
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В нынешнем чемпионате Польши Дитятьев сыграл 13 матчей, в которых забил один мяч.
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