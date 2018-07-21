Украинский комментатор объяснил, почему не смотрел Кубок мира в России

Джулай дал оценку турнира, который прошел в стране-агрессоре. Фото: MatchDay

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай рассказал об отношении к Кубку мира-2018, который прошел в России.

"Не смотрел Кубок мира, потому что он в России? Конечно. Мы сейчас можем сидеть и болтать, потому что есть ребята, которые остановили мокшанский орду, там, где они ее остановили. Меньше, что я мог сделать из уважения к тем, кто уже не с нами, среди которых было немало болельщиков и ультрас футбольных и кто сейчас там - это игнорировать, то, что происходит за нашей общей границей", - пояснил свою позицию Джулай в передаче "Вацко Live".

Дмитрий также объяснил, почему не обращал внимание на слова русских во время скандала с Домагоя известно и почему он призывает украинский тоже отворачиваться от России.

"Меня не интересует точка зрения любого лица, которая живет по тем рубежом. Вообще. Я понимаю, что у нас до сих пор в журналистике, вообще в культуре, есть такое: "А что скажут в Москве?". Олухи, изучите польский, поинтересуйтесь, что там происходит. Там тоже много чего интересного происходит в плане футбола. Изучите хорватский. Чтобы зашли не просто написать - "Хвала, Домагой". А чтобы можно было с человеком пообщаться на его родном языке.

Разворачивайся в другую сторону, хватит на концерты Михаила Круга ходить. Понимаю, что много есть таких исполнителей. Хватит. Почти 30 лет существует это государство, а никто до сих пор не может понять, что она не просто оторваться от болота, а сделать это как можно скорее ".

Также комментатор поблагодарил Вукоевичу и ВиДи по их позицию и пояснил, что не считает Хорватский футбольный союз виновным в освобождении скаута.

"Я благодарен Вуко, Домагою за их игру в Динамо и безусловно за то, что они помнят об Украине и их отношение.

Освобождение Вукоевича? Дипломатия так или инашке. Интересно было бы спросить у Вуко ли сам он мог предложить такой вариант? Если ФИФА считает, что она проведет этот чемпионат, несмотря на то, что этого нельзя было делать. Так что остается делать Хорватской федерации? Выйти в полуфинал и поехать оттуда? Они сделали самое малое из того, что могли".

На Кубке мира-2018 сборная Хорватии завоевала серебряные награды, уступив в финале французам (2:4).