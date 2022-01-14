Украинский клуб подписал вратаря, который играл в чемпионате оккупированного Крыма

Иван Пономаренко никогда еще не играл на уровне УПЛ. Фото: ФК "Буковина".

Украинский клуб ПФК "Львов" подписал контракт с вратарем 23-летним Иваном Пономаренко.

Голкипер выступал в чемпионате оккупированного Крыма, сообщает "Сегодня".

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Футболист родился в Крыму, но профессиональную карьеру начал в "Днепре". После ликвидации клуба Пономаренко отправился в Крым, который уже оккупировала Россия.

Там вратарь играл за команду "Крымтеплица" в чемпионате, организованном российскими оккупантами.

Затем игрок перебрался в Душанбе, где с ЦСКА выиграл бронзовые медали чемпионата Таджикистана. Последним клубом Пономаренко была "Буковина" из Черновцов, которая выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

После первого круга ФК Львов занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Чемпионат Крыма не признают международные инстанции УЕФА и ФИФА. После оккупации полуострова местные клубы начали играть в нижних лигах чемпионата России, но получили запреты от футбольных инстанций.